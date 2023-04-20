Человек пострадал в результате возгорания в квартире дома на Вильнюсской улице

Фото: АГН Москва

Москва, Вильнюсская улица, 4 Карта всех событий

В трехкомнатной квартире жилого дома на Вильнюсской улице произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 20 апреля, сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», инцидент случился в квартире на первом этаже здания. На текущий момент известно об одном пострадавшем, которого вынесли из горящего помещения. На место происшествия вызвали скорую помощь.

Другой пожар произошел на территории завода «Квант» в Зеленограде. Загорелись второй и третий этажи производственно-складского здания. В результате инцидента никто не пострадал. Пожарные локализовали пламя на площади 200 квадратных метров, через пять минут возгорание было ликвидировано.