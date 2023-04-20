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Зеленский: Отсутствие приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе не поймут на Украине и в ЕС

Юлия Курганова
В мире
Зеленский: Отсутствие приглашения в НАТО на саммите в Вильнюсе не поймут на Украине и в ЕС
Фото: bundeskanzleramt.at

На Украине, в Европейском союзе и странах Североатлантического альянса не поймут руководство НАТО, если Украина не получит приглашения вступить в блок на саммите в Вильнюсе, который намечен на 11-12 июля. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса, если на саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение Украины в альянс, — заявил он в видеообращении в Telegram-канале.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев сделал все, чтобы его заявку удовлетворили, передает РИА Новости.

— Трудно сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше, чем у наших воинов, — отметил политик.

20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей спецоперации. Комментируя визит генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга в Киев, Песков указал, что в этой связи в Кремле нет оценок перспектив вступления Украины в блок.

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