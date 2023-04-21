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Голландский дипломат ван Дартел ушел в отставку из-за того, что назвал украинцев русскими

Юлия Курганова
В мире
Голландский дипломат ван Дартел ушел в отставку из-за того, что назвал украинцев русскими
Фото: Pixabay

Специальный посланник министерства иностранных дел Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел ушел в отставку из-за пророссийских заявлений. Об этом сообщили в четверг, 20 апреля, в МИД королевства.

— Спецпосланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена, — сказано в сообщении ведомства.

Дипломат дал комментарии для книги, сказав, что украинцы — это тоже русские. Он отметил, что «такова реальность». Также ван Дартел заявлял о наивности мировых политиков в отношении РФ.

Эти комментарии были сделаны до назначения дипломата спецпосланником, а опубликованы только сейчас, отметили в МИД.

Беженцы с Украины устроили акцию протеста из-за плохих условий проживания на военной базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов. В акции протеста участвовали десятки беженцев, они принесли свой флаг и несколько плакатов. Местные власти признали правомерность некоторых жалоб беженцев.

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