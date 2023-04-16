GLD: Украинские беженцы устроили акцию протеста на военной базе Харскамп в Нидерландах

Фото: Pixabay

Беженцы с Украины устроили акцию протеста из-за плохих условий проживания на военной базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов. Об этом сообщило местное издание GLD.nl.

— Отсутствие приватности, слабый уровень обучения детей и плохие санитарные условия. В центре приема украинских беженцев в деревне Харскампе царит недовольство. Оно настолько велико, что беженцы провели акцию протеста перед центром с требованием улучшить условия проживания, — сказано в статье.

В акции протеста участвовали десятки беженцев, они принесли свой флаг и несколько плакатов.

— Еда ужасная, образование плохое, медицинское обслуживание нулевое. Мы хотим нормальной жизни. Этот приют может быть пригодным местом только на короткое время. Но мы здесь уже больше года, и это очень трудно, — рассказала беженка Татьяна Капикян.

Другой мужчина пожаловался, что люди здесь живут «как в армии», из-за этого у них «нет личной жизни». Кроме того, многие украинцы переживают за детей, потому что неподалеку проводятся военные учения, при этом дети посещают школу только два раза в неделю.

Местные власти признали правомерность некоторых жалоб беженцев. Сейчас они обустраивают кухни для украинцев, чтобы они могли готовить сами. Также школы изменят график обучения, благодаря которому дети будут получать образование, даже если это будет происходить не в очной форме.

Только что приехавшего в Канаду украинца едва не убили прямо в центре города, сообщила 14 апреля обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи. Со ссылкой на полицию она добавила, что жертвой едва не стал 48-летний Иван Пилипчук.