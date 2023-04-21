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Приметы и советы

Диетолог Мосли назвал три главных продукта, которые нельзя употреблять при похудении

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Диетолог Мосли назвал три главных продукта, которые нельзя употреблять при похудении
Фото: shutterstock

Американский диетолог Майкл Мосли перечислил продукты, которые не стоит употреблять при похудении. Он посоветовал исключить из рациона крахмалистые углеводы, известные как «белые продукты». В эту категорию входят макароны, картофель и белый рис.

Вместо этого, по словам специалиста, следует есть продукты из цельного зерна, такие как булгур, цельную рожь, цельнозерновой ячмень, коричневый рис и гречку. Их можно сделать еще более питательными, добавив в них бобовые.

Также нужно ограничить потребление обработанных пищевых продуктов и мяса. Данные продукты часто не находятся в своем естественном состоянии и прошли различные этапы обработки, прежде чем попасть к потребителю, предупредил диетолог.

Кроме того, Мосли порекомендовал снизить потребление сахара. По его словам, добавленный сахар может быть спрятан в неожиданных местах, например, в сухих завтраках, магазинных смузи и в хлебе, сообщает Pravda.ru.

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему мужчинам всегда легче похудеть, чем женщинам. Во-первых, играет роль изначально развитая мышечная масса у сильного пола. Во-вторых, сбросить вес помогает мужской гормон тестостерон.

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