Диетолог Мосли назвал три главных продукта, которые нельзя употреблять при похудении
Американский диетолог Майкл Мосли перечислил продукты, которые не стоит употреблять при похудении. Он посоветовал исключить из рациона крахмалистые углеводы, известные как «белые продукты». В эту категорию входят макароны, картофель и белый рис.
Вместо этого, по словам специалиста, следует есть продукты из цельного зерна, такие как булгур, цельную рожь, цельнозерновой ячмень, коричневый рис и гречку. Их можно сделать еще более питательными, добавив в них бобовые.
Также нужно ограничить потребление обработанных пищевых продуктов и мяса. Данные продукты часто не находятся в своем естественном состоянии и прошли различные этапы обработки, прежде чем попасть к потребителю, предупредил диетолог.
Кроме того, Мосли порекомендовал снизить потребление сахара. По его словам, добавленный сахар может быть спрятан в неожиданных местах, например, в сухих завтраках, магазинных смузи и в хлебе, сообщает Pravda.ru.
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