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Fakt: Украина уничтожила село в Польше своим техническим зерном

Юлия Курганова
В мире
Fakt: Украина уничтожила село в Польше своим техническим зерном
Фото: Unsplash

Решение о запрете импорта зерна с Украины в Польшу правительство приняло слишком поздно. Об этом сказано в статье обозревателя издания Fakt Анны Орловской.

В публикации она рассказала о фермере Михале Кошареке, у которого не осталось шансов продать сотни тонн зерна, которые остались у него на складах из-за «загрязненной» технической сельхозпродукции с Украины, заполонившей польский рынок.

— Ее преимуществом была низкая цена, и производители воспользовались этим, — заявил фермер.

Он сообщил, что мало кто из его коллег смог продать зерно, а тем, кто все-таки это сделал, пришлось значительно снизить цену.

— Для села это значит смерть, а смерть села — беда для города. Единственное, чего я ожидаю от правительства — это оставить фермеров в покое и позволить нормально жить и работать, — высказался Кошарек.

20 апреля сообщалось, что Польша предложила Европейскому союзу запретить ввоз с Украины не только зерна, но и ряда других продуктов питания, в том числе яиц, сахара и меда. При этом каждая страна ЕС имеет свои пожелания насчет списка запрещенных продуктов.

Украина СМИ Сельское хозяйство Польша оборот товаров
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