ФСБ предотвратила покушение на мэра Горловки Приходько, которое готовила СБУ

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Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, которое готовила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил сам Приходько.

— То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае, Федеральной службы безопасности РФ, что они вовремя этот вопрос купировали. Это была разработанная операция. Преступники находились под контролем. Это, конечно, большой профессионализм, — рассказал он.

По его словам, преступники собирались использовать такое количество взрывчатки, от которой пострадали бы и его сотрудники, и жильцы расположенного рядом дома.

Сотрудник УФСБ по ДНР сообщил, что исполнителем покушения должен был стать Артем Пызин, которого СБУ завербовала для сбора информации о дислокации и перемещениях ВС России в Горловке и Енакиеве.

— С момента вербовки он попал под оперативное наблюдение УФСБ РФ по ДНР. В марте он получил задачу по наблюдению за главой Горловки Иваном Приходько, установлением маршрутов его передвижения и мест пребывания. Затем Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках, — рассказал сотрудник УФСБ корреспонденту РИА Новости.

В настоящее время разыскиваются все участники и организаторы готовившегося покушения.

19 апреля сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и России, который планировал взорвать объект энергосистемы в Керчи. Во время обысков силовики изъяли самодельное взрывное устройство, а также средства связи, в которых имелась переписка с представителя СБУ.