ФСБ предотвратила покушение на мэра Горловки Приходько, которое готовила СБУ
Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько, которое готовила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил сам Приходько.
— То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае, Федеральной службы безопасности РФ, что они вовремя этот вопрос купировали. Это была разработанная операция. Преступники находились под контролем. Это, конечно, большой профессионализм, — рассказал он.
По его словам, преступники собирались использовать такое количество взрывчатки, от которой пострадали бы и его сотрудники, и жильцы расположенного рядом дома.
Сотрудник УФСБ по ДНР сообщил, что исполнителем покушения должен был стать Артем Пызин, которого СБУ завербовала для сбора информации о дислокации и перемещениях ВС России в Горловке и Енакиеве.
— С момента вербовки он попал под оперативное наблюдение УФСБ РФ по ДНР. В марте он получил задачу по наблюдению за главой Горловки Иваном Приходько, установлением маршрутов его передвижения и мест пребывания. Затем Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках, — рассказал сотрудник УФСБ корреспонденту РИА Новости.
В настоящее время разыскиваются все участники и организаторы готовившегося покушения.
19 апреля сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и России, который планировал взорвать объект энергосистемы в Керчи. Во время обысков силовики изъяли самодельное взрывное устройство, а также средства связи, в которых имелась переписка с представителя СБУ.