Tagesschau: Германия уберет ПВО Patriot с восточных границ Польши и Словакии в 2023 году

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Германия планирует до конца года убрать системы противовоздушной обороны Patriot с приграничных территорий Польши и Словакии. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает немецкая служба новостей Tagesschau.

— В этом году бундесвер хочет завершить свои миссии зенитных комплексов Patriot для защиты восточного фланга НАТО. Минобороны сообщает, что миссия в Польше должна завершиться в июне, а в Словакии — в конце года, — отмечается в материале.

По словам представителя оборонного ведомства, Германия уже сообщила о своих планах Польше и Словакии.

18 апреля систему противовоздушной обороны Patriot с ракетами доставили на территорию Украины. Помимо этого, ВСУ получили от ФРГ еще 16 грузовых автомобилей Zetros. Таким образом, в настоящее время украинская армия в общей сложности обладает 76 подобными грузовиками.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением, что европейские государства смогут передавать ВСУ оружие не более девяти месяцев, потому как их собственные запасы почти на исходе. Эксперт считает, что после распада СССР европейские страны стали уделять меньше внимания своему оборонному комплексу.