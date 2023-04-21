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Украинские военные предприняли попытку применить химическое оружие на Запорожском направлении. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, бойцы из состава ВСУ попытались использовать химическое оружие с помощью беспилотного летательного аппарата. В свою очередь российские военные оперативно отреагировали на случившееся. В результате ожог получил один военный ВС РФ.

— Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали — серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий, — написал Рогов на своей странице в Telegram.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что применение любых психотропных веществ во время военных действий запрещено в любом виде и формате. Вещество «Би-Зет» — отравляющий химикат, который поражает органы дыхания и желудка. США непременно захотят использовать это средство против российских и украинских войск, чтобы обвинить потом РФ в применении запрещенных химикатов.

Во вторник, 11 апреля, в Госдуме обсудили итоги годового расследования работы биолабораторий США на Украине. «Вечерняя Москва» пообщалась с обозревателем турецкого издания dikGazete Эрханом Алтыпармаком, который ранее заявил, что США используют украинцев в экспериментах как подопытных кроликов.