Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рогов сообщил о попытке Украины применить химоружие на Запорожском направлении

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов сообщил о попытке Украины применить химоружие на Запорожском направлении
Фото: president.gov.ua

Украинские военные предприняли попытку применить химическое оружие на Запорожском направлении. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, бойцы из состава ВСУ попытались использовать химическое оружие с помощью беспилотного летательного аппарата. В свою очередь российские военные оперативно отреагировали на случившееся. В результате ожог получил один военный ВС РФ.

— Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали — серьезно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий, — написал Рогов на своей странице в Telegram.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что применение любых психотропных веществ во время военных действий запрещено в любом виде и формате. Вещество «Би-Зет» — отравляющий химикат, который поражает органы дыхания и желудка. США непременно захотят использовать это средство против российских и украинских войск, чтобы обвинить потом РФ в применении запрещенных химикатов.

Во вторник, 11 апреля, в Госдуме обсудили итоги годового расследования работы биолабораторий США на Украине. «Вечерняя Москва» пообщалась с обозревателем турецкого издания dikGazete Эрханом Алтыпармаком, который ранее заявил, что США используют украинцев в экспериментах как подопытных кроликов.

Украина Спецоперации Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте