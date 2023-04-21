Инвестору предлагается построить общественный комплекс на улице Авиаторов

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Москва, улица Авиаторов Карта всех событий

Инвестору предлагается построить общественный комплекс в районе Солнцево на западе Москвы. Об этом в пятницу, 21 апреля, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Площадь участка для строительства составит почти 0,5 гектара. На нем предлагается построить здание высотой до 12 этажей и общей площадью до девяти тысяч квадратных метров. Половина площадей будет отдана для гаража, остальные — для общественных функций, — сказала она.

Княжевская отметила, что появление центра будет востребовано среди предпринимателей и местных жителей. В здании могут расположиться объекты управления, магазины, офисы, кафе, банки и помещения для занятия спортом. Инвестор будет определен в ходе торгов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что инвестор приступил к возведению монолитных конструкций на уровне подвала первого этажа будущего торгово-развлекательного комплекса площадью почти 50 тысяч квадратных метров, расположенного в районе Некрасовка.