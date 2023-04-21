Полиция задержала лихача, который сбил девочку на электросамокате в Москве
Мужчина, который сбил четырехлетнюю девочку на электросамокате, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве в пятницу, 21 апреля.
По данным ведомства, в отношении 19-летнего жителя Московской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Фигурант подписал обязательство о явке.
Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне на Вешняковской улице на юго-востоке столицы. Молодой человек на полной скорости врезался в ребенка, который гулял с сестрой и бабушкой. Девочка упала на асфальт и сильно ударилась головой. Ее госпитализировали с переломом лобной части черепа.