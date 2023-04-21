Комитет Госдумы по спорту обсудит вопрос возвращения продажи пива на стадионах

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Комитет Госдумы по физической культуре и спорту обсудит вопрос возвращения продажи пива на стадионах. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе комитета.

Заседание комитета ГД пройдет 26 апреля в 11:00 по московскому времени. На него приглашены представители министерства спорта, министерства здравоохранения, министерства финансов, МВД, Генеральной прокуратуры, Российского футбольного союза и других спортивных организаций, передает ТАСС.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Однако в мае прошлого года столичные власти разрешили продавать на стадионах алкоголь с содержанием этилового спирта до 16,5 процента. Эксперимент действовал до конца года.

Помимо спортивных сооружений, продажа алкоголя была разрешена в Москве при оказании услуг общественного питания в музеях и концертных залах при наличии соответствующей лицензии.

7 апреля правительство России одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже вина, который планируется провести с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года. Инициативу отправили на рассмотрение в Госдуму.