Минюст включил болгарского журналиста Христо Грозева в реестр иноагентов

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Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев включен Минюстом РФ в реестр иноагентов. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Христо Грозев распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, — говорится в сообщении.

Также в реестр иноагентов Минюст внес журналистку Наталью Севец-Ермолину, оппозиционерку Эльвиру Вихареву, а также журналистский проект «Адвокатская улица» и правозащитную организацию «Школа призывника».

Ранее Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Христо Грозева по обвинению в незаконном пересечении государственной границы России. Его обвиняют по статье «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

Грозев был объявлен в розыск Министерством внутренних дел России 26 декабря. В карточке журналиста в соответствующей базе данных сказано, что болгарина разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако уточнение точного пункта ведомство не приводит.