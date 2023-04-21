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ХК ЦСКА обыграл казанский «Ак Барс» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Евгений Силаев
Спорт
ХК ЦСКА обыграл казанский «Ак Барс» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Фото: Telegram / ХК ЦСКА Москва

Московский хоккейный клуб ЦСКА обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 3:2 в третьем матче финала Кубка Гагарина. Встреча состоялась в пятницу, 21 апреля, в Москве.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко, Максим Сорокин и Антон Слепышев. Казанцы ответили на это шайбами Дмитрия Воронкова и Александра Радулова.

После трех игр ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 2:1. Следующий матч состоится в воскресенье, 23 апреля, в Москве.

Предыдущие встречи прошли в Казани. Сначала «Ак Барс» разгромил ЦСКА со счетом 4:1, однако спустя несколько дней уступил — 0:3.

22 марта Международная федерация хоккея с шайбой продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой до конца сезона 2023/2024.

В свою очередь шведский экс-хоккеист клубов Winnipeg Jets и New York Rangers Андерс Хедберг раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги из-за отношения к российским игрокам. Спортсмен заявил, что направил письмо комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну с вопросом о дальнейшем выступлении россиян в рамках лиги.

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