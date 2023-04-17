ХК «Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

Фото: Официальный сайт ХК Ак Барс / ak-bars.ru

Хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл столичный ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина. Встреча прошла в понедельник, 17 апреля, в Казани.

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе хозяев заброшенными шайбами отличились Артем Лукоянов, Станислав Галиев, Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков. В составе ЦСКА гол престижа провел Михаил Григоренко.

«Ак Барс» повел в серии со счетом 1:0. Следующий матч пройдет в среду, 19 апреля, в Казани.

9 апреля «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в овертайме и стал первым финалистом Кубка Гагарина. Встреча прошла в Казани. Его соперником в финале стал ЦСКА, обыгравший со счетом 4:2 СКА из Санкт-Петербурга.

22 марта Международная федерация хоккея с шайбой продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой до конца сезона 2023/2024.

В свою очередь шведский экс-хоккеист клубов Winnipeg Jets и New York Rangers Андерс Хедберг раскритиковал руководство Национальной хоккейной лиги из-за отношения к российским игрокам. Спортсмен заявил, что направил письмо комиссионеру НХЛ Гэри Беттмэну с вопросом о дальнейшем выступлении россиян в рамках лиги.