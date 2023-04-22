В Одессе уволили 82-летнего педагога по музыке за занятие на русском языке

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В Одессе 82-летнего преподавателя музыки уволили с работы только по одной причине: проведение занятий на русском языке. Об этом сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на родственницу педагога, работающего в Одесском театрально-художественном колледже.

Оказалось, что все дело в конфликте с одним из студентов. Учащийся на уроке заявил, что не желает слушать музыку русских композиторов — Чайковского и Рахманинова. Тем не менее, преподаватель продолжил проводить занятие.

После этого студент пожаловался администрации колледжа на то, что преподаватель вел онлайн-урок на русском языке. Некоторое время спустя заслуженному педагогу, преподавателю музыки и истории искусств, было объявлено об увольнении.

С русским языком на Украине пытаются бороться многие. Нетрезвый солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался в центре скандала из-за конфликта с клиентом одного из спа-отелей в Буковеле. По словам супруги отдыхающего, инициатором стычки был именно солдат: он приставал к постояльцам и требовал от них не использовать русский язык при общении.