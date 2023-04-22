«Рожать детей в коммерческих целях»: таролог назвала истинную причину расставания Джигана и Самойловой

Фото: vk/samoylovaoxxana

Звездная пара Джиган и Оксана Самойлова лишь создают впечатление примерной многодетной семьи, в реальности же в их союзе нет места искренним чувствам и любви. Об этом рассказала таролог Ольга Николаева, сделавшая расклад на супругов.

— Им нравилось только делать фото для соцсетей и рожать детей, чтобы использовать семью в коммерческих целях. В частности, Джиган использовал Оксану для поддержания образа главы львиного прайда, настоящего мужчины, — пояснила она.

По мнению таролога, супруги не заинтересованы друг в друге и даже не занимаются совместным воспитанием детей. Более того, они положительно отзываются друг о друге только тогда, когда им что-то нужно. Отсюда следует вывод, что отношения Джигана и Самойловой можно было назвать взаимовыгодным сотрудничеством.

Также собеседница рассказала «ВМ», какое будущее ждет супругов.

В последнее время отношения рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой остаются холодными. Начали ходить слухи, что пара собирается развестись. В марте Самойлова подтвердила давние опасения поклонников. По словам знаменитости, они с мужем в настоящее время не живут вместе.