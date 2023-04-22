Фото: Минобороны РФ

На позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался танк под управлением российских военнослужащих. Он «нагнал ужас» на украинских военных. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Уточняется, что российский танк встретил украинских военнослужащих, которые в ужасе от него разбежались.

— Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции и заставили в ужасе драпать украинскую пехоту, — сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

ВСУ попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях при поддержке артиллерии. Однако российские войска дали отпор ВСУ, не позволив им отбить занятые позиции. Сделать это военнослужащим России удалось ценой серьезных усилий.

Этой весной Вооруженные силы Украины попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

В Соединенных Штатах Америки не верят в успех контрнаступления ВСУ. Согласно «утекшим» в Сеть документам Пентагона, украинская армия недостаточно укомплектована.