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Ефимов: Неэффективно используемые участки на проспекте Мира реорганизуют по программе КРТ

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Неэффективно используемые участки на проспекте Мира реорганизуют по программе КРТ
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

На прилегающей к проспекту Мира территории планируется возвести почти 190 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Проект комплексного развития территорий состоит из смежных зон, расположенных на проспекте Мира, улице Бажова и в Будайском проезде на северо-востоке Москвы. В реорганизацию участков будет вложено более 20 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит свыше миллиарда рублей в год. Здесь появятся общественно-деловые объекты площадью почти 190 тысяч квадратных метров, где смогут трудоустроиться не менее трех тысяч человек, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в районе Ростокино появится гостиничный комплекс площадью более 72 тысяч квадратных метров. Кроме того, планируется строительство 75 тысяч квадратных метров кафе, офисов, технопарков и других социальных объектов.

Также Ефимов сообщил, что правительством Москвы принято решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Серп и молот» в Нижегородском районе. По проекту предусмотрено строительство более 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

Строительство Владимир Ефимов Москва
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