Сергей Собянин рассказал, какие улицы и набережные в этом году благоустроят в Даниловском и Донском районах

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 160 тысяч жителей столицы проживают в районах Донской и Даниловский, которые являются историческими. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 22 апреля, рассказал, что было предпринято для их развития.

По словам мэра, в Донском и Даниловском районах ввели в эксплуатацию новые станции метро и открыли новые транспортные маршруты. Кроме того, в настоящее время проводится реконструкция шоссе.

Также в двух районах занялись развитием спортивной инфраструктуры.

— Построили ледовый дворец «ЦСКА Арена», возводим спортивные комплексы и обновляем арены, — сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

В районах запланировали благоустройство Новоданиловской, Дербеневской, Павелецкой и Даниловской набережных, 1-го Донского проезда и улиц, прилегающих к Павелецкому вокзалу.

В районах ведется работа над объектами социальной инфраструктуры — проводят мероприятия по модернизации больниц и капитальному ремонту поликлиник. Также в районах ведутся работы по строительству подстанций скорой помощи.

В новых жилых кварталах на юге столицы появятся школы, детские сады и поликлиники, рассказал Сергей Собянин. Так, в составе жилого комплекса в Даниловском районе появится детский сад на 270 мест. Его введут в эксплуатацию в 2025 году.