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Приметы и советы

Пожар в цехе по утилизации пластика в Люберцах потушили

Полина Пашкина
Происшествия
Пожар в цехе по утилизации пластика в Люберцах потушили
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Возгорание в металлическом цехе по утилизации отходов из пластика и резины в подмосковных Люберцах ликвидировали утром в среду, 22 апреля.

Уточняется, что пожар произошел на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Горящий цех находится недалеко от деревни Машково Люберецкого городского округа Московской области. Пожар не создал угрозы соседним строениям, в результате случившегося никто не пострадал.

К ликвидации огня привлекли 38 человек и 11 единиц техники. В 06:12 по московскому времени специалисты смогли локализовать пожар. В 08:15 возгорание было полностью потушено, передает Telegram-канал 360tv.

Утром 22 апреля специалисты смогли ликвидировать крупный пожар в Красноярске на складе с оборудованием. Во время пожара существовала угроза распространения огня на жилой дом, который находился рядом, но пожарным удалось не допустить этого.

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