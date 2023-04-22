Пятый свадебный сезон проекта «Новые адреса счастья» стартовал в Москве

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Пятый свадебный сезон проекта «Новые адреса счастья» по выездной регистрации браков в необычных местах стартует в столице накануне праздника Красная горка. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сезон откроется парадом речных трамвайчиков флотилии «Рэдиссон Ройал». Пять разноцветных кораблей целый день будут курсировать вдоль Пресненской набережной до «Москвы-Сити» и обратно.

— Московские молодожены с 2019 года могут зарегистрировать брак в выездном формате в популярных местах столицы. Мы регулярно обновляем и открываем новые площадки под эти цели. Сейчас каждая четвертая свадьба проходит именно на выездных локациях, — приводит слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.

Заммэра уточнила, что в 2023 году запланировали регистрацию брака более восьми тысяч молодоженов. Еще шесть тысяч свободных мест доступны для заключения союза.

Уточняется, что в первый день нового свадебного сезона поженятся более 300 пар. Все основные мероприятия пройдут в субботу, самый популярный день для свадеб.

Во всех дворцах бракосочетания и на выездных площадках будут действовать украшенные фотозоны. Бесплатные профессиональные фотографы проведут съемку для пар в различных интерьерах во время бракосочетания, а также до или после церемонии.

Красная горка является праздником для верующих, исповедующих христианство. Этот день является популярным среди молодоженов. История, обычаи, дата наступления Красной горки в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».