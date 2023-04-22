Красная горка — 2023: когда отмечается, история, традиции, приметы

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Верующие, исповедующие христианство, празднуют во второй половине апреля Неделю апостола Фомы, или Антипасху, которую на Руси называли также Красной горкой. Событие сочетает древнеславянские и христианские традиции. История, обычаи, когда наступит Красная горка в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

Почему Красная горка

Настоящее название является народным. Так назывался важный день у восточных славян, с которого начиналась неделя весенних поминок и свадеб. Отрезок предшествовал началу подготовки полей. Словарное определение Брокгауза и Ефрона гласит, что именование возникло от обычая встречать рассвет на возвышенности. Восход светила воспринимался как символ красной весны. Красный тут используется в значении красивый, веселый, молодой, полный жизни. Горка взялась от обычая возводить важные места (капища, святилища) на возвышенностях.

Традиционные языческие праздники перед посевными работами у восточных славян включали обряды, возжигания костров и жертвоприношения Даждьбогу, который в славянском пантеоне отвечал за погоду, солнце и плодородие. Уже после Крещения Руси в X веке на капищах, с которых убрали идолов, стали возводить церкви. И традиции прошлого перетекли в христианство, объединившись в праздник Красная горка.

Антипасха или Фомина неделя

Следующие два названия пришли из христианства. Именно Антипасха или Фомина неделя стали основной праздника, заменив языческое наследие, а точнее объединившись с ним. Спаситель Христос после воскрешения явился своим ученикам дважды: в Светлое воскресенье, а затем на восьмой день. Во второй раз среди апостолов присутствовал ученик по имени Фома, тот самый, что не верил в возвращение Иисуса. Этот восьмой день (второе явление) выпадает на следующее воскресенье после Пасхи. Если переводить название с древнецерковного или древнегреческого языков, то отмечается второе явление Христа апостолам как Воскресение, подобное Пасхе. Приставка «анти» в современном именовании служит заменой слову «подобный», а не символизирует противопоставление.

История Фомы отражена в Библии. Апостол не поверил рассказам товарищей, а, увидев Христа лично, решил, что глаза его обманывают. Он желал ощупать пальцами раны учителя, чтобы убедиться в чуде. Тогда наставник по преданию разрешил Фоме коснуться своих рук и ребер, чтобы тот перестал быть «неверующим, но стал верующим». Отсюда третье название — Фомина неделя, где слово «неделя» значит седьмой день — день, когда Фома уверовал.

Когда праздновать Красную горку в 2023 году

Конкретная дата праздника не зафиксирована числом, что связано с особенностями календаря. Красную горку, Антипасху и Фомино воскресенье встречают через семь дней после Пасхи, всегда в последний день недели. В текущем году Антипасха выпадает на 23 апреля. Начиная с него, по славянским обычаям, идет Родуницкая или Радоницкая неделя — период, в течение которого нужно успеть заключить брак, отпраздновать что-то важное (награду, рождение ребенка), вспомнить усопших. Потому как после придется возделывать землю и на все остальное времени не останется. В 2023 году это неделя с 23 по 29 апреля.

Обряды и традиции Красной горки

Красная горка — знаковая возвышенность — собирала на рассвете молодежь. Лидер (хороводница) приветствовала светило, называла себя и своего возлюбленного, затем то же проделывали все остальные. После лидер укладывал в центр хоровода крашеное яйцо и хлеб, и начинались песни, танцы, пиры.

Еще одна традиция — катание яиц c горки. Тот, чье скатилось дальше всех, становился победителем. Призом мог быть девичий поцелуй, какая-то еда. Многие традиции связаны именно со свадьбами, с привлечением внимания из-за следующей недели, в которую обычно венчались молодые люди. Девушки гуляли вечерами, парни прыгали через заборы, старались залезть на высокие деревья. Все вместе водили хороводы и распевали весенние песни.

Антипасха является днем возлияний и яств. В православии разрешено есть разную пищу без запретов, так как дата есть подобие Пасхи, дозволяется мясо и масло. Однако рекомендуется причаститься: вкусить хлеб и вино — кровь и плоть Спасителя. Сюда органично вплелась языческая привычка приветствовать весну гуляниями и пиршествами.

Красная горка считается благополучным днем для свадьбы. В Фомину неделю по христианской православной традиции можно заключить брак — это первый такой день с Великого поста. У славян неучастие молодых людей в своеобразных смотринах считалось плохой приметой, если девушка или парень не гуляют на Красную горку, то в жены или мужья достанется некрасивый человек или же вовсе никто.

Неделя после Антипасхи — это также время поминовения усопших. Вторник второй недели после Пасхи называют Радоницей, а в народе — Родительским днем. Весь семидневный отрезок у древних славян был в том числе посвящен памяти умерших, а у христиан Радоница — первый день после Пасхи, когда поминовение является общецерковным.