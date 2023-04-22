Онлайн-олимпиаду для школьников «Финансовый контроль и аудит» проведут в Москве

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В Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова пройдет международная онлайн-олимпиада для школьников «Финансовый контроль и аудит». Участие в ней смогут принять ученики 9–11-х классов. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Уточняется, что регистрация на олимпиаду для школьников продлится до 23 апреля включительно.

— Участие в мероприятии позволит проверить знания, потренироваться в прохождении экзамена, сделать первые шаги в выборе будущей специальности. Кроме того, олимпиада помогает искать таланты, будущих студентов университета, а в дальнейшем и сотрудников правительства Москвы, — приводит слова Данчикова официальный сайт мэра Москвы.

Мероприятие стартует 24 апреля в дистанционном формате. Сначала состоится отборочный этап, который продлится 40 минут. Затем школьники, которые ответят правильно более чем на 20 из 30 вопросов, примут участие в основной части олимпиады. Она пройдет 25 апреля.

На Европейской математической олимпиаде для девушек школьницы из Москвы смогли завоевать три награды.