Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бесплатный кинопоказ пройдет в музее «Г.О.Р.А.»

Виктория Родимкина
Город
Бесплатный кинопоказ пройдет в музее «Г.О.Р.А.»
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.») — пройдет бесплатный показ советского кинофильма «Весна». Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба Музея Победы в субботу, 22 апреля.

В кинотеатре под открытым небом 22 апреля покажут картину в жанре музыкальной комедии с элементами научной фантастики, снятую в 1947 году режиссером Григорием Александровым. Согласно сюжету, артистка оперетты Вера Шатрова в первый раз поучаствует в съемках фильма, ей досталась роль Ирины Никитиной, крупного ученого. Благодаря внешнему сходству Шарова и Никитина оказываются в удивительных ситуациях, в которых каждая из них найдет свою любовь.

Для участия в мероприятии не требуется предварительной регистрации. Начало показа запланировали на 13:00. Также в филиале Музея Победы пройдут мастер-классы.

Кроме того, в Музее Победы 25 апреля откроется выставка «Великие битвы ради Победы», подготовленная четырьмя школьными музеями.

Кино Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте