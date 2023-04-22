Бесплатный кинопоказ пройдет в музее «Г.О.Р.А.»

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.») — пройдет бесплатный показ советского кинофильма «Весна». Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба Музея Победы в субботу, 22 апреля.

В кинотеатре под открытым небом 22 апреля покажут картину в жанре музыкальной комедии с элементами научной фантастики, снятую в 1947 году режиссером Григорием Александровым. Согласно сюжету, артистка оперетты Вера Шатрова в первый раз поучаствует в съемках фильма, ей досталась роль Ирины Никитиной, крупного ученого. Благодаря внешнему сходству Шарова и Никитина оказываются в удивительных ситуациях, в которых каждая из них найдет свою любовь.

Для участия в мероприятии не требуется предварительной регистрации. Начало показа запланировали на 13:00. Также в филиале Музея Победы пройдут мастер-классы.

Кроме того, в Музее Победы 25 апреля откроется выставка «Великие битвы ради Победы», подготовленная четырьмя школьными музеями.