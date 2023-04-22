Сергей Собянин рассказал об обновлениях в работе молочных кухонь

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На столичных молочных кухнях с начала 2023 года бесплатно выдали более 13 миллионов продуктовых наборов. Об этом в субботу, 22 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, все продукты с 2022 года закупаются по офсетному контракту. Это позволяет поставлять на молочные кухни столицы свежие и качественные продукты. Также в Москве наладили собственное производство сухих смесей.

— Постепенно приводим в порядок и сами молочные кухни — 21 отремонтировали в 2022 году: оборудовали зоны ожидания, организовали доступ для маломобильных граждан и родителей с колясками, установили системы пожарной сигнализации и кондиционеры, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Подать заявление на получение продуктового набора можно в онлайн-формате на официальном сайте мэра Москвы. Также горожанам доступны функции выбора пункта выдачи и дня посещения. Жителям столицы, которые впервые будут получать продуктовый набор, необходимо получить направление у врача в поликлинике.

В 2022 году столичные производители поставили на молочные кухни Москвы по офсетному контракту около 50 тысяч тонн продукции, рассказал Сергей Собянин.