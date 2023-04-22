Москвичи выберут названия для улиц и бульваров на территории бывшего Тушинского аэродрома

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Жители Москвы смогут выбрать названия для улиц и бульваров на территории бывшего Тушинского аэродрома в проекте «Активный гражданин». Второй этап голосования стартовал. Об этом стало известно в субботу, 22 апреля.

На первом этапе голосования москвичи предложили свои названия. Теперь им предстоит выбрать по одному наименованию среди трех самых популярных.

Новые названия получат шесть улиц. Одной из них предлагают присвоить наименования «бульвар Технологий», «Небесный бульвар» или «Авиапарадный бульвар», передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одну улицу могут назвать Витражной, Зеркальной или же в честь Лидии Литвяк — советской летчицы, Героя Советского Союза. Проектируемый проезд № 1895 станет широким бульваром, которому необходимо выбрать название из предложенных вариантов — Чкаловский, Самолетный или бульвар Высшего Пилотажа.

В проекте «Активный гражданин» москвичи также могут проголосовать за детские рисунки, которые украсят лимитированную серию карт «Тройка». Конкурс работ приурочили к Международному дню защиты детей.