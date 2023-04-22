Бастрыкина попросили проверить Вайкуле по статье о реабилитации нацизма

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Главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину направили просьбу о проверке певицы Лаймы Вайкуле по статье о реабилитации нацизма. Обращение поступило от общественного движения «Зов народа», которое также требует запретить Вайкуле въезд в Россию.

Уточняется, что высказывания певицы могут оскорблять историческую память участников Великой Отечественной войны. Речь идет о словах Вайкуле о том, что памятники советским солдатам не несут художественной ценности и их следует сносить.

Кроме того, в обращении на своем сайте общественники «Зова народа» отметили, что певица поддержала решение властей Латвии о сносе памятника русскому солдату-освободителю.

Еще Вайкуле заявила, что Россия «приватизировала» День Победы. Как именно страна это сделала и в чем это заключается, певица не пояснила.

Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что Вайкуле показала свою глупость, когда высказалась о художественной ценности памятников советским солдатам. По его словам, певица получит «соответствующий ответ от граждан России». Сенатор отметил, что забывать об СССР стало модно среди тех, кто ранее сделал там карьеру.