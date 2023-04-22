Движение на ряде улиц Москвы перекроют в связи с пасхальными мероприятиями

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В связи с проведением пасхальных мероприятий в воскресенье, 23 апреля, и во вторник, 25 апреля, на ряде столичных улиц будет перекрыт проезд. Об этом в субботу, 22 апреля, напомнили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения будут действовать на участке Елисеевского переулка 23 апреля с 00:01 до 23:59.

Кроме того, 23 и 25 апреля проезд будет запрещен вблизи кладбищ на 15 участках с 06:00 до 16:00, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На участке Елисеевского переулка от пересечения с Брюсовым переулком до дома № 16/4 в Вознесенском переулке временно запрещена парковка. Ограничение будет действовать до окончания мероприятий.

В первое воскресенье после Пасхи, 23 апреля, в столице запустят 35 специальных маршрутов. Автобусы будут ездить до 16 городских кладбищ от ближайших железнодорожных станций и метро. Проезд будет бесплатным во всех экспрессах, кроме 520-го маршрута: он будет курсировать по обычному тарифу.