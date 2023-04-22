Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение на ряде улиц Москвы перекроют в связи с пасхальными мероприятиями

Полина Пашкина
Город
Движение на ряде улиц Москвы перекроют в связи с пасхальными мероприятиями
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В связи с проведением пасхальных мероприятий в воскресенье, 23 апреля, и во вторник, 25 апреля, на ряде столичных улиц будет перекрыт проезд. Об этом в субботу, 22 апреля, напомнили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничения будут действовать на участке Елисеевского переулка 23 апреля с 00:01 до 23:59.

Кроме того, 23 и 25 апреля проезд будет запрещен вблизи кладбищ на 15 участках с 06:00 до 16:00, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На участке Елисеевского переулка от пересечения с Брюсовым переулком до дома № 16/4 в Вознесенском переулке временно запрещена парковка. Ограничение будет действовать до окончания мероприятий.

В первое воскресенье после Пасхи, 23 апреля, в столице запустят 35 специальных маршрутов. Автобусы будут ездить до 16 городских кладбищ от ближайших железнодорожных станций и метро. Проезд будет бесплатным во всех экспрессах, кроме 520-го маршрута: он будет курсировать по обычному тарифу.

Транспорт Москва Ограничения Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Все мнения
О проекте