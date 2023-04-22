Народный артист Васильев высоко оценил организацию работы столичного пункта отбора контрактников

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Юрий Васильев в субботу, 22 апреля, посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Он поддержал солдат, которые отправляются на выполнение служебных задач.

Артист отметил высокий уровень организации процесса в столичном пункте отбора. По его словам, в нем все продумано.

— Москва всегда показывает пример, поэтому, мне кажется, что так должно быть везде, — рассказал Васильев.

Срок службы по контракту определяется в индивидуальном порядке. Перед тем, как отправиться в зону проведения специальной военной операции, новобранцы проходят профессиональную подготовку на подмосковных полигонах Минобороны России.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.