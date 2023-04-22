Волонтеры отмечают интерес москвичей к материалам о военной службе по контракту

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Волонтеры отмечают интерес жителей столицы к материалам о записи на военную службу по контракту.

Так, волонтер центра отбора на службу по контракту Евгений, который работает на одной из информационных стоек у станции метро «Аэропорт», рассказал, что ежедневно сотни людей подходят и интересуются информацией о возможности прохождения контрактной службы в российской армии.

— Настрой довольно положительный. Каждый день подходит около 150–200 человек. Кто-то берет брошюры, кто-то задает вопросы, — рассказал Евгений.

Информационные стойки работают ежедневно: в будни с 16:00 до 19:00, в выходные — с 14:00 до 18:00.

Другой волонтер центра отбора на службу по контракту Алексей, раздающий информационные брошюры у станции Московского центрального кольца «Коптево», также отметил живой интерес москвичей к информации о возможности заключения контракта.

Молодой человек также отметил, что он с радостью отвечает на многочисленные вопросы горожан по поводу контрактной службы.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. Он открылся по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.