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Бастрыкин запросил информацию о получении ребенком перелома черепа из-за наезда самокатчика в Москве

Евгений Жуков
Происшествия
Бастрыкин запросил информацию о получении ребенком перелома черепа из-за наезда самокатчика в Москве
Фото: СК РФ
Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил информацию о получении четырехлетней девочкой перелома черепа из-за наезда самокатчика в Москве. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить оперативный доклад о мерах, «принятых к установлению обстоятельств травмирования ребенка», передает Telegram-канал «Следком».

Инцидент, о котором идет речь, произошел 20 апреля на Вешняковской улице на юго-востоке столицы. Молодой человек на полной скорости врезался в ребенка, который гулял с сестрой и бабушкой.

Девочка упала на асфальт и сильно ударилась головой. Ее госпитализировали с переломом лобной части черепа.

Накануне мужчина, который сбил четырехлетнюю девочку на электросамокате, был задержан правоохранителями.

Самокаты Следственный комитет Александр Бастрыкин Москва
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