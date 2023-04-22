Бастрыкин запросил информацию о получении ребенком перелома черепа из-за наезда самокатчика в Москве

Фото: СК РФ

Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил информацию о получении четырехлетней девочкой перелома черепа из-за наезда самокатчика в Москве. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении говорится, что Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить оперативный доклад о мерах, «принятых к установлению обстоятельств травмирования ребенка», передает Telegram-канал «Следком».

Инцидент, о котором идет речь, произошел 20 апреля на Вешняковской улице на юго-востоке столицы. Молодой человек на полной скорости врезался в ребенка, который гулял с сестрой и бабушкой.

Девочка упала на асфальт и сильно ударилась головой. Ее госпитализировали с переломом лобной части черепа.

Накануне мужчина, который сбил четырехлетнюю девочку на электросамокате, был задержан правоохранителями.