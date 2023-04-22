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Появились кадры уничтожения найденной в Белгороде авиабомбы

Евгений Жуков
Общество
Появились кадры уничтожения найденной в Белгороде авиабомбы
Фото: Telegram / Настоящий Гладков

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры уничтожения авиабомбы, вывезенной из жилого района Белгорода.

— Уничтожение взрывоопасного предмета произведено, — подписал видео Гладков в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как посреди пустого поля сперва появляются клубы густого черного дыма, а после раздается раскатистый звук взрыва.

Видео: Telegram / Настоящий Гладков

Речь идет об авиабомбе ФАМ-500, найденной на глубине семи метров в жилом районе Белгорода. Специалисты выкопали и вывезли снаряд на специализированный полигон, где он был уничтожен.

Из-за найденного предмета пришлось проводить экстренную эвакуацию жителей 17 ближайших многоэтажек. Гладков отметил, что в ходе этой операции из опасной зоны вывели порядка трех тысяч человек.

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