Появились кадры уничтожения найденной в Белгороде авиабомбы
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры уничтожения авиабомбы, вывезенной из жилого района Белгорода.
— Уничтожение взрывоопасного предмета произведено, — подписал видео Гладков в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, как посреди пустого поля сперва появляются клубы густого черного дыма, а после раздается раскатистый звук взрыва.
Речь идет об авиабомбе ФАМ-500, найденной на глубине семи метров в жилом районе Белгорода. Специалисты выкопали и вывезли снаряд на специализированный полигон, где он был уничтожен.
Из-за найденного предмета пришлось проводить экстренную эвакуацию жителей 17 ближайших многоэтажек. Гладков отметил, что в ходе этой операции из опасной зоны вывели порядка трех тысяч человек.