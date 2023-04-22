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СМИ: Авиабомба в Белгороде находится на глубине семи метров под землей

Полина Пашкина
Происшествия
СМИ: Авиабомба в Белгороде находится на глубине семи метров под землей
Фото: shutterstock

Авиабомба в Белгороде расположилась под землей. По предварительным данным, снаряд ФАМ-500 оказался на глубине семи метров. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что бомбу планируют выкопать и в дальнейшем взорвать на полигоне.

Сначала будет проведена эвакуация людей из близлежащих домов. Такое решение принял оперштаб, передает Telegram-канал Baza.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что идет эвакуация жителей 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По его словам, из опасной зоны предстоит вывести более трех тысяч человек.

В четверг, 20 апреля, в Белгороде прогремел взрыв. В Министерстве обороны Российской Федерации проинформировали, что его причиной является нештатный сход авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России.

В результате происшествия пострадали две женщины. Одна из них с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу, а вторая получила ссадины и отказалась от госпитализации.

В беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев объяснил, почему такая ситуация могла произойти и что делать, чтобы предотвратить подобное в будущем.

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