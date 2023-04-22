Гладков: Жителей 17 многоэтажек в Белгороде эвакуируют из-за взрывоопасного предмета

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Жителей 17 многоэтажных домов в Белгороде эвакуируют из-за найденного взрывоопасного предмета. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Взрывоопасный предмет обнаружили саперы. Взрывотехники Министерства обороны Российской Федерации пришли к мнению, что его необходимо обезвредить на полигоне.

— Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более трех тысяч человек, — сообщил Гладков в Telegram-канале.

В четверг, 20 апреля, в Белгороде прогремел мощный взрыв. В Министерстве обороны РФ сообщили, что причиной является нештатный сход авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России.

В результате происшествия пострадали две женщины. Одна из них с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу, а вторая получила ссадины. Она отказалась от госпитализации.

В беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев объяснил, почему такая ситуация могла произойти и что делать, чтобы предотвратить подобное в будущем.