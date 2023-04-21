«Товарищ прапорщик не любит напрягаться»: что стало причиной взрыва авиационного боеприпаса в Белгороде

Фото: Павел Колядин / ТАСС

В четверг, 20 апреля, в Белгороде прогремел мощный взрыв. В Министерстве обороны РФ сообщили, что причиной является нештатный сход авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России. Что известно о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».

Что случилось

Жители Белгорода сообщили о мощном взрыве, который прогремел в городе. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия. На них можно заметить большую воронку посреди проезжей части, ее радиус достигает 20 метров.

Информацию о мощном взрыве подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он сообщил, что две женщины пострадали при взрыве в столице региона. По его словам, одна жительница с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу, а вторая получила ссадины. Она отказалась от госпитализации.

Кроме того, волна повредила несколько припаркованных автомобилей. Также разрушения выявлены в четырех квартирах дома по улице Шаландина. Жильцам предлагают временно разместиться в гостинице.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России. Также в ведомстве добавили, что в настоящее время проводится расследование. Помимо спасателей и властей, на месте работают следователи.

Экспертный комментарий

По словам политолога Дмитрия Журавлева, хранение боеприпасов должно происходить по всем нормам, чтобы не случались взрывы.

— К сожалению, такая ситуация является почти нормой. У нас даже меньше рвется, чем на Украине. Хранение боеприпасов требует очень больших усилий. А товарищ прапорщик не любит лишний раз напрягаться, поэтому периодически возникают взрывы, — сказал он.

Самая большая беда может произойти в Приднестровье, предупредил эксперт.

— К этим складам руки никто не прикладывал с конца 80-х годов прошлого века. Если их кто-то тронет, то не будет ни Приднестровья, ни Молдавии. Их даже вывозить бессмысленно, — отметил политолог.

Если все делать по правилам, то боеприпасы не взрываются. Взрыв в Белгороде — это стечение обстоятельств и человеческий фактор, считает Журавлев.