Bloomberg: ЕС планирует запретить транзит ряда товаров через Россию

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Евросоюз собирается обсудить введение запрета на транзит ряда товаров через Россию в рамках 11-го пакета санкций. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

В материале говорится, что возможные ограничения на транзит будут распространяться на целый список высокотехнологичных товаров, а также на некоторые виды транспортных средств.

Ожидается, что набор мер также будет включать около 30 новых позиций, а также дополнительные ограничения для нескольких фирм и организаций.

В статье также уточняется, что новые ограничительные меры вряд ли затронут госкорпорацию «Росатом», потому как «в ЕС нет консенсуса по этому вопросу».

При этом Министерство экономики Германии недавно поддержало включение российского ядерного сектора в 11-й пакет санкций Евросоюза.

Евросоюз планирует обсудить 11-й пакет санкций в отношении России сразу после католической Пасхи. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что на этот раз может в него войти. Эксперт уверен, что основной составляющей нового пакета станут вторичные санкции.