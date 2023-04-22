Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в Канаду

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Посольство РФ в Канаде дало рекомендации гражданам РФ пока не планировать поездки в страну, а также не проводить никакие банковские операции в канадской валюте.

— В связи с многочисленными случаями дискриминации в отношении граждан России по этнической принадлежности и признаку гражданства в Канаде, включая физическое насилие, рекомендуем воздерживаться от поездок в данную страну в целях туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей, — отмечает посольство на своем сайте.

Дипломаты отметили, что те граждане РФ, которые на данный момент находятся на территории Канады, должны быть максимально аккуратными, особенно это касается моментов, когда они посещают общественные места. В посольстве добавили, что эта рекомендация касается в том числе и учебных заведений. Причиной призывов к бдительности дипломаты назвали растущее количество случаев нетерпимости к русской культуре.

Помимо этого, россияне все чаще сообщают о том, что у них блокируются переводы в канадский банковских организациях. В посольстве добавили, что рекомендации касаются как частных лиц, так и юридических.

В качестве ответной меры на вводимые Канадой санкции Россия закроет въезд в страну для 333 канадских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. Среди 333 человек, которые больше не смогут въезжать в Россию, есть несколько десятков спортсменов. Они подписали письмо об отстранении российских атлетов от Олимпийских игр в 2024 году. Речь идет в том числе об олимпийских чемпионах в фигурном катании Тессе Верчью и Меган Дюамель.