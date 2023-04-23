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СМИ: В Харькове слышны звуки взрывов

Ирэна Колесова
В мире
СМИ: В Харькове слышны звуки взрывов
Фото: shutterstock

В столице Харьковской области поздно вечером в субботу, 22 апреля, слышны звуки взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Украинские СМИ массово пишут о том, что в Харькове прогремели несколько взрывов. При этом медиа не приводят никаких подробностей, не говорят о том, какая обстановка сохраняется в городе ночью и что в целом происходит на территории Харькова.

В Харькове уже несколько раз объявляли воздушную тревогу. Власти города советовали местным жителям не выходить на улицы и оставаться в домах или в укрытиях. Горожане сообщали, что в городе периодически виднеются столбы дыма. Никаких данных о пострадавших не приходило, как и подробностей происходящего.

Также зимой появлялась информация, что в Харькове полностью отключилось электроснабжение после взрывов. Уточнялось, что работали все «Пункты несокрушимости», где можно согреться, подзарядить телефон, там был горячий чай и интернет. Также в городе появились проблемы со связью.

Украина Взрывы Харьков
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