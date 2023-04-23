Астролог Глоба рассказала, какой знак Зодиака небывало разбогатеет в мае

Фото: shutterstock

Астролог Тамара Глоба рассказала, какому знаку Зодиака май сулит небывалый успех в работе и реализацию самых амбициозных проектов.

По словам астролога, речь идет о Скорпионах. Именно для них май обязательно станет судьбоносным, он принесет такие перемены, о которых Скорпионы раньше не могли и мечтать, уверена специалист. Если повезет, то представителям этого знака можно будет получить огромные деньги, которые просто будут литься рекой.

— Начинайте свое дело, даже если не придут значительные доходы. Потом вы увидите разницу, — заявила астролог в беседе с Teleprogramma.pro.

Однако Глоба добавила, что помогать в достижении таких великий целей Скорпионам будут именно друзья. Поэтому сейчас нельзя с ними ссориться и позволять себе резкие высказывания или споры, добавила астролог.

Май принесет с собой кардинальные изменения в жизни у представителей нескольких знаков зодиака. Астролог Тамара Глоба рассказала, кому улыбнется Фортуна. Она уверена, что небывалый успех ожидает Львов.