В МЧС предупредили о штрафах за жарку шашлыков вне оборудованных мест

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Разведение открытого огня и приготовление шашлыков вне специально оборудованных мест грозит штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом в воскресенье, 23 апреля, рассказали в региональном главке МЧС.

— Приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах, — говорится в сообщении.

Уточняется, что за нарушение правил пожарной безопасности штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Также в России появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ. Кроме того, с этого года владельцам частных домов и участков в садовых товариществах можно сжигать мусор в 15 метрах от построек вместо ранее заявленных 50 и пользоваться мангалом в пяти метрах от любых зданий.

Минтруд напомнил россиянам о выходных с 29 апреля по 1 мая. Следующие выходные продлятся с 6 по 9 мая, а после наступит трехдневная рабочая неделя.