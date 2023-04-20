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Минтруд напомнил россиянам о выходных с 29 апреля по 1 мая

Никита Худяков
Общество
Минтруд напомнил россиянам о выходных с 29 апреля по 1 мая
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В мае россиян ждут три дополнительных выходных дня — 1, 8 и 9 мая. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил Минтруд.

— Месяц начинается с длинных выходных — с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего четыре рабочих дня — с 2 по 5 мая, — говорится в сообщении.

Следующие выходные продлятся с 6 по 9 мая, а после наступит трехдневная рабочая неделя, передает Telegram-канал «Минтруд России».

5 апреля депутаты Госдумы от «Новых людей» внесли в палату законопроект о длинных выходных днях — с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня.

Идею о введении длинных майских праздников рассматривали уже неоднократно. Так, в апреле прошлого года Даванков заявил, что в России есть необходимость удлинить выходные до десяти дней. По словам парламентария, за это время россияне успеют не только провести время с близкими, но и высадить все необходимое в своих огородах.

В беседе с «Вечерней Москвой» доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов прокомментировал данную инициативу.

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