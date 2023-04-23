Литературный конкурс проведут среди участников «Московского долголетия»

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Представители старшего поколения из Москвы смогут попробовать свои силы и таланты в литературном конкурсе «Москва долголетняя». Прием заявок уже стартовал. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Принять участие в мероприятии пригласили в том числе посетителей литературных мастерских проекта «Московское долголетие» и центров московского долголетия.

— Лучшие произведения по итогам конкурса будут публиковаться в газете «Московское долголетие» и войдут в сборник «Москва долголетняя», — цитирует Филиппова официальный сайт мэра Москвы.

По его словам, в проекте более 14,7 тысячи представителей старшего поколения уже прошли обучение в литературных мастерских. Кроме того, в центрах московского долголетия действует около 100 литературных клубов.

Подать заявку на участие и поделиться своей работой конкурсанты смогут до 10 августа. Они могут прислать материалы любых жанров объемом от четырех до 10 тысяч знаков. Итоги творческого состязания станут известны в сентябре.

В центрах московского долголетия начался масштабный городской конкурс «Лидер клуба — 2023». Участники состязания смогут рассказать о себе, проявить наилучшие качества, провести мастер-классы и поделиться опытом с другими.