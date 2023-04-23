В России за сутки выявили 6389 новых случаев коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 6389 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 32 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 487 человек было госпитализировано в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 5509 пациентов, отмечается на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В начале апреля в стране выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, существующие в России вакцины эффективны против новой инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно сообщила, что всплеск заболеваемости новым подвариантом коронавируса в России может произойти к концу мая.