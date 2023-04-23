Киев и страны Балтии осудили посла КНР за слова о Крыме и суверенитете постсоветских стран

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Посол Китайской народной республики Лю Шайе заявил, что статус постсоветских стран в международном праве неясен, а Крым «изначально был российским». Это высказывание возмутило Латвию, Литву, Эстонию и Киев.

Страны Балтии и Украины резко отреагировали на подобное мнение. Так, в Киеве заявили, что это противоречит позиции Пекина, а МИД Латвии и Эстонии вызвали китайских послов.

По словам Лю Шайе, постсоветские страны «не имеют эффективного статуса в международном праве». Он аргументировал это тем, что не существует соглашения, которое конкретизирует их международный статус как суверенных стран, передает РИА Новости.

В Латвии назвали слова посла КНР абсолютно неприемлемыми. Подобную позицию сочли непонятной в Эстонии.

Глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис подчеркнул, что такие высказывания со стороны Китая наглядно демонстрируют, «почему страны Балтии не доверяют Китаю как посреднику в достижении мира на Украине».

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что позиция Лю Шайе противоречит позиции Пекина «относительно усилий по установлению мира на Украине на основе международного права, целей и принципов Устава ООН».

В издании Business Insider пришли к выводу, что прошедшая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с министром обороны КНР Ли Шанфу — «демонстрация среднего пальца США», поскольку это можно расценивать как геополитическую координацию России и Китая в Европе и Азии, а также их действующее и будущее направление военного сотрудничества.