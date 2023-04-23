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Приметы и советы

Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах по ряду специальностей

Полина Пашкина
Общество
Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест в вузах по ряду специальностей
Фото: правительство РФ

Профильным министерствам в России поручили подготовить предложения, которые позволят увеличить количество бюджетных мест в высших учебных заведениях по медицинским и инженерным специальностям. Соответствующее поручение дал в воскресенье, 23 апреля, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Уточняется, что ведомствам необходимо подготовить свои решения до 1 июня текущего года.

— Минобрнауки, Минфин и Минпромторг должны подготовить предложения по повышению привлекательности программ по инженерно-техническим специальностям, а также по увеличению контрольных цифр приема на бюджетное обучение по ним, — сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Кроме того, следует проработать вопрос увеличения бюджетных мест по востребованным медицинским специальностям, включая целевые программы.

Глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков представил презентацию о том, какой будет новая российская система высшего образования. Теперь она будет состоять из трех ступеней — базового, специализированного и аспирантуры.

Образование Россия Правительство РФ Михаил Мишустин
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