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«Погода глубоко майская»: Вильфанд назвал самый теплый день на следующей неделе в Москве

Никита Худяков

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Погода в Москве
Город
«Погода глубоко майская»: Вильфанд назвал самый теплый день на следующей неделе в Москве
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Майскую солнечную погоду с температурой до 22 градусов прогнозируют в Москве в понедельник, со среды ожидаются небольшие дожди. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Начинается последняя неделя апреля, а погода глубоко майская. Температурный фон с понедельника по четверг включительно будет выше нормы на 4–5 градусов, она больше будет соответствовать четвертой пятидневке мая, — сказал он.

По словам синоптика, понедельник, 24 апреля, станет самым теплым днем с начала года, температура поднимется до 20–22 градусов.

Вильфанд отметил, что во вторник во второй половине дня в столице начнет увеличиваться облачность, в среду и четверг ожидается небольшой дождь, передает ТАСС.

Также синоптик в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что погода на следующей неделе будет заметно опережать свое климатическое развитие.

Кроме того, синоптик Александр Ильин сообщил «ВМ», что на будущей неделе в столицу вернутся дожди, а атмосферное давление снизится.

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