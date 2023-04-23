Фото: Администрация президента РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не располагают плацдармами на левом берегу реки Днепр, сообщения об этом распространяют ВСУ с целью дезинформации и деморализации. Об этом в воскресенье, 23 апреля, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

— Официально заявляю, что по состоянию на 23 апреля никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алешек, а также и в любых других местах на левобережной части Херсонской области или на Кинбурнской косе нет и не было, — приводит слова Сальдо РИА Новости.

Он отметил, что имеют место отдельные инциденты — например, высадка диверсионных групп ВСУ, которые успевают сделать фотографии на фоне левого берега до того, как их накроет артиллерия или сбросят в воду бойцы.

Военные армии России полностью контролируют эту территорию, подчеркнул он. Необходимо доверять только официальным источникам информации, а СМИ следует перепроверять данные до того, как их опубликовать, резюмировал Сальдо.

Снайпер из добровольческого десантно-штурмового батальона «Сокол» сообщил, что российские позиции на левом берегу Днепра обстреливает команда украинских биатлонисток.