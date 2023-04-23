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Смертельная авария произошла на Киевском шоссе в Москве

Василий Плиткин
Происшествия
Смертельная авария произошла на Киевском шоссе в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Троицкий административный округ, Киевское шоссе, 41-й километр Карта всех событий

Массовая авария с участием шести автомобилей произошла на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot в воскресенье, 23 апреля.

В результате погиб один человек, еще двое пострадали. На место происшествия был вызван вертолет санавиации.

Инцидент произошел на 41-м километре Киевского шоссе. По предварительной информации, сначала столкнулись два авто, водители которых затем вышли на трассу.

В результате одного из них сбили. Потом в эти машины врезались остальные, передает Shot.

Другая авария произошла на улице Арбат. Столкнулись автомобиль и мотоцикл. В результате происшествия никто не пострадал.

20 апреля в центре Москвы мотоцикл врезался в автомобиль. Авария произошла на Никольской улице в районе дома № 12.

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