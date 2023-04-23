Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Азербайджан обвинил Армению в односторонней установке КПП на общей границе

Евгений Силаев

Сюжет: 

Нагорный Карабах
В мире
Азербайджан обвинил Армению в односторонней установке КПП на общей границе
Фото: Unsplash

Армения установила контрольно-пропускной пункт (КПП) на условной границе двух стран. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

По информации ведомства, накануне вечером камеры зафиксировали в Лачинском районе проезд армянских автомобилей, среди которых были грузовики с жилыми модулями и автокран.

Отмечается, что жилые модули установили на стыке дороги Лачин — Ханкенди. После этого транспорт вернулся на территорию Армении.

Проведенное Минобороны наблюдение подтвердило установление Арменией пограничного контрольно-пропускного пункта на границе с Азербайджаном у въезда на дорогу Лачин — Ханкенди без предварительного согласования и в нарушение трехстороннего заявления от ноября 2020 года, передает ТАСС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил проживающих в Нагорном Карабахе армян перед выбором. Они могут принять гражданство республики или искать другое место для проживания.

Политолог, общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного Баку, Ереваном и Москвой 10 ноября 2020 года.

Граница Азербайджан Армения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте